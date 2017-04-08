بعد 3 سنوات من التساؤلات.. إنتشار فيديو لزوج ميريام فارس!

أول ظهور لزوج ميريام فارس بعد 3 سنوات زواج

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LBCI News Lebanon

"أول ظهور لزوج ميريام فارس بعد 3 سنوات زواج"، إنه عنوان الفيديو الّذي تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة في الساعات الماضية بعد سنوات من التساؤلات حول هوية زوج الفنانة الشهيرة.

وسرعان ما تناقلت المواقع الفنية الفيديو المتداول مع بعض الشكوك حول ما إذا كان الرجل الغامض الّذي يخفي ملامحه بقبعة سوداء بين الجمهور هو بالفعل زوج ميريام. وقد إزدادت الشكوك عندما لوحظ إرتداء الشاب لمحبس بيده اليسرى بينما داني متري قد إستبدل المحبس بتاتو يحمل اسم زوجته، فهل يكون الشاب في هذا الفيديو هو فعلاً داني متري زوج ميريام فارس أم أن الأمور لا تتعدى إطار الشائعات؟