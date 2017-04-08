قائد الجيش تفقد للمرة الاولى المراكز العسكرية في عرسال...

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون للمرة الاولى منذ تنصيبه المراكز العسكرية الامامية المتقدمة في خطوط الدفاع في جرود الجبهة الشرقية في بلدة عرسال حيث انتشار الجيش اللبناني في جولة ميدانية للاماكن التالية: ضهر الخيل، المصيدة، وادي حميد، تلة الحصن وادي عطا ووادي الرعيان في جرود البلدة.
واثنى العماد عون على جهود العسكريين في الجيش المتواجدين في تلك المناطق ودورهم في الحفاظ على حدود وأمن الوطن ودحر المسلحين المتواجدين في الحدود.
كما حثهم على الاستمرار والمضي قدما في الحفاظ على الارض والوطن والشعب ومحاربة الارهاب المتربص على الحدود.