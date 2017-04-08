قائد الجيش تفقد للمرة الاولى المراكز العسكرية في عرسال...

العماد عون للمرة الاولى...في عرسال

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LBCI News Lebanon

تفقد قائد الجيش العماد جوزف عون للمرة الاولى منذ تنصيبه المراكز العسكرية الامامية المتقدمة في خطوط الدفاع في جرود الجبهة الشرقية في بلدة عرسال حيث انتشار الجيش اللبناني في جولة ميدانية للاماكن التالية: ضهر الخيل، المصيدة، وادي حميد، تلة الحصن وادي عطا ووادي الرعيان في جرود البلدة.