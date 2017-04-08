المستقل "جاد تابت" يفوز في انتخابات نقابة مهندسي بيروت

فاز مرشح لائحة "نقابتي "، جاد ثابت المدعوم من حزب "الكتائب" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعد منافسة حامية بوجه مرشح "التيار الوطني الحر" بول نجم.
فيما فاز جميع اعضاء لائحة "التضامن النقابي" المدعومة من التيار الوطني الحر .
وفور اعلان النتيجة، شكر تابت كل من منحه ثقته، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الجميع من مختلف المناطق.
وكانت العملية الانتخابية قد انطلقت في التاسعة من صباح اليوم في جو تنافسي ووسط تدابير امنية مشددة، وباشراف النقيب خالد شهاب واعضاء مجلس النقابة.
وقد هنأ الرئيس سعد الحريري النقيب الجديد وأعضاء نقابته، قائلاً عبر "تويتر": "انتصار جديد للديمقراطية في لبنان بتوقيع مهندسي بيروت".