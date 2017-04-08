المستقل "جاد تابت" يفوز في انتخابات نقابة مهندسي بيروت

هذه هي نتائج العملية الانتخابية في بيروت

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LBCI News Lebanon

فاز مرشح لائحة "نقابتي "، جاد ثابت المدعوم من حزب "الكتائب" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في انتخابات نقابة المهندسين في بيروت بعد منافسة حامية بوجه مرشح "التيار الوطني الحر" بول نجم.

فيما فاز جميع اعضاء لائحة "التضامن النقابي" المدعومة من التيار الوطني الحر .

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وفور اعلان النتيجة، شكر تابت كل من منحه ثقته، مؤكدا الالتزام بالعمل مع الجميع من مختلف المناطق.