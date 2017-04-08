أخبار محلية
08 نيسان 2017
08/04/2017 07:24:50
ابو فاعور: هناك قانون ساري المفعول
ابو فاعور يرفض أخذ البلاد إلى الخيارات القاتلة
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LBCI News Lebanon
شدد النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي وائل أبو فاعور على أن هناك قانوناً ساري المفعول ولا يمكن لأحد إنكاره إذا لم يتم الاتفاق على قانون جديد، ورفض من راشيا أخذ البلاد إلى ما وصفه بالخيارات القاتلة" فراغ أو تمديد".
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