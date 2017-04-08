موضة وجمال
08 نيسان 2017
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بالصور - ترتدي الملابس نفسها يوميًا لكن بطريقة مختلفة... لن تستطيعوا التمييز!

هذه السيّدة ترتدي الملابس نفسها كل يوم... Lebanon, news ,lbci ,أخبار صور,ملابس,هذه السيّدة ترتدي الملابس نفسها كل يوم...
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بالصور - ترتدي الملابس نفسها يوميًا لكن بطريقة مختلفة... لن تستطيعوا التمييز!

تردّد أغلبية النساء هذه الجملة "ليس لدي ما أرتديه"، لكن السيّدة سيجرد ماكرثي البالغة من العمر 28 عامًا لا تعاني هذه المشكلة على الإطلاق.

 

فقد لجأت إلى ارتداء الملابس عينها تقريبًا كل يوم، لكن بطريقة مختلفة، وذلك من أجل توفير المال والظهور بشكل أنيق أيضًا.

 
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وبحسب موقع "stuff.co.nz"، تتحدث ماكرثي عن أنّ البساطة سر الجمال وتقول إنّها تشعر بالارتياح عندما تستيقظ صباحًا، بخاصة أنّها لا تعاني مشكلة اختيار الثياب المناسبة لارتدائها.

 

 واختارت ماكرثي 20 قطعة يشبه بعضها البعض، لونها أسود، تستطيع تنسيقها كل يوم بشكل مختلف.

 
 

 

Sassy throwback 👩🏻‍⚖️ by @james.pdf

A post shared by Sigrid McCarthy (@siggimcc) on




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