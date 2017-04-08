بالصورة- ابتعِد عنه...ضروري جداً

في أقل من يومين، وقع حادثان خطيران جداً مع شاحنتين، في منطقتين مختلفتين، واحدة على أوتستراد جبيل والاخرى في القبيات.
الحادثان شبيهان، وفيهما انحراف كاد يوقع قتلى لولا العناية الإلهية.
ولأن التحقيق في اسباب الحادث قد يستغرق وقتاً، وقد يخرج بنتائج أو لا يخرج، من الأفضل أن نبتعد عن هذه الشاحنات حتى لا تقع الكارثة.
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