بالصورة- ابتعِد عنه...ضروري جداً

حتى لا تقع الكارثة...

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LBCI News Lebanon

في أقل من يومين، وقع حادثان خطيران جداً مع شاحنتين​، في منطقتين مختلفتين​، واحدة على أوتستراد جبيل والاخرى في القبيات.



الحادثان شبيهان​، وفيهما انحراف كاد يوقع قتلى لولا العناية الإلهية.



ولأن التحقيق في اسباب الحادث قد يستغرق وقتاً​، وقد يخرج بنتائج أو لا يخرج​، من الأفضل أن نبتعد عن هذه الشاحنات حتى لا تقع الكارثة.

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*** لمشاهدة حادث انقلاب الشاحنة في جبيل اضغط هنا لمشاهدة حادث انقلاب الشاحنة في جبيل