عشرات آلاف الموظفين في غزة يتظاهرون

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تظاهر عشرات الالاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في غزة السبت احتجاجا على قرار الحكومة في رام الله خفض 30 بالمائة من رواتبهم وطالبوا الرئيس محمود عباس باقالة الحكومة، بحسب وكالة فرانس برس.وبدعوة من حركة فتح، تجمع عشرات الاف الموظفين واصطحب بعضهم أطفالهم وزوجاتهم في ساحة السرايا وسط مدينة غزة للمطالبة باقالة رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله.وردد المتظاهرون هتافات: "ارحل ارحل ارحل يا حمد الله" و"ارحل ارحل ارحل يا بشارة". وشكري بشارة هو وزير المالية.وتوجهوا الى اللجنة المركزية لحركة فتح بقولهم "يا اللجنة المركزية، غزة غزة مش منسية".