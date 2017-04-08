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08 نيسان 2017
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زحمة سير كثيفة من انفاق المطار حتى افران شمسين في خلدة بسبب انقلاب سيارة على المسلك الغربي

زحمة سير كثيفة من انفاق المطار حتى افران شمسين في خلدة بسبب انقلاب سيارة على المسلك الغربي Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفاق,كثيفة,زحمة,
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زحمة سير كثيفة من انفاق المطار حتى افران شمسين في خلدة بسبب انقلاب سيارة على المسلك الغربي
 
 
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