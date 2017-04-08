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08 نيسان 2017
08/04/2017 08:20:20
زحمة سير كثيفة من انفاق المطار حتى افران شمسين في خلدة بسبب انقلاب سيارة على المسلك الغربي
زحمة سير كثيفة من انفاق المطار حتى افران شمسين في خلدة بسبب انقلاب سيارة على المسلك الغربي
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LBCI News Lebanon
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