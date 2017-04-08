توضيح من تويني بشأن ما اثير في مجلس النواب حول رشوة لتسهيل الحصول على العقود

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أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني انه التقى مساء الجمعة 07/04/2017 وبعد جلسة مجلس النواب، السفير الإيطالي لدى لبنان السيد مورو ماروتي وبحث معه بشأن ما زعمته بعض الوسائل الإعلامية وتم التطرق إليه في المجلس من قبل النائب بطرس حرب مفادها أنه ثمة من طالب من السياسيين برشوة لتسهيل الحصول على العقود.واشار تويني الى أن السفير اكد لهم أن الشركة الإيطالية المسماة لا علم لها بتاتا بكل ما يزعم من أقاويل حول هذا الموضوع، مع العلم بأنها شركة معروفة وتلتزم القوانين المرعية ومعاهدات الشفافية ومكافحة الفساد الإيطالية الأوروربية والدولية واللبنانية.وقد اصر الوزير نقولا تويني على السفير الايطالي بالمزيد لو توفر من عدمه في هذا الخصوص "منعا لأي استغلال سياسي أو مصلحي أو فئوي بمسألة بهذه الحساسية الوطنية ولبنان على مشارف اطلاق دورة التراخيص للاستكشاف والتنقيب، وكل شيء يبنى على المقتضى".