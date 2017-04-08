هذا هو سرّ رئيسة وزراء بريطانيا !

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تحب المحافظة على صحتها وقد كشفت اخيرا سر رشاقتها الا وهو التزامها بممارسة الرياضة مع المدرب الشخصي واسمه Lee Carnaby مرة بالاسبوع .تيريزا تخضع لتدريبات بالاوزان ورفع اثقال كما انها ترفض التخلي عن اي صف رياضة , الا في حال كانت خارج البلاد بحكم وظيفتها .وكانت رئيسة الوزراء كشفت في عام 2013 أنها بدأت نظاما غذائيا جديدا قبل اكتشاف اصابتها بمرض السكري .
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