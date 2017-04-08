الماخور النيابي

من افضل ما سمعته على لسان نائب هو كلام السيد فضل الله الشاب الذي يوحي لي بالاستقامة .
قال فضل الله:هذه الدولة منهوبة فالوزير يدخل إليها مديوناً ويخرج مليارديراً ولا الحكومة تخاف من محاسبة المجلس النيابي ولا النواب يخافون من محاسبة الشعب.
كان مجلس النواب في اليومين الماضيين ماخورا للنفايات...
الاتهامات للنواب أتت على ألسنة النواب فبطرس حرب أثار فضيحة عمولة الغاز الطليانية وتبعه نجيب الميقاتي مما أثار حمية نبيه بري الذي أراد اعترافات الطليان...
شيء أو أشياء تجعلك أيها المواطن اللبناني تنقلب على قفاك من الضحك فتجد نفسك مستويا لأول مرة لأنك وبكل مرارة وصدق أنت منقلب على قفاك منذ سنوات وبفضل السادة النواب رؤساء وأعضاء ....
أترى نسينا نحن فضيحة الستين مليون دولار في سرقة الانترنت وكيف نامت أو تناومت في دهاليز القضاء والمغرضون يتهامسون سرّاً ويتغامزون كيف تحوّلت الأمتيفي السوبر 14 إلى قناة العهد تبجيلا وتهليلا...
أم نسينا فضائح النفايات المستمرة والعمولات والسمسرات والمناقصات المعيبة حتى الالغاء وتدويرات مجلس الانماء والإعمار؟؟؟
ومن غزارة السرقات فعلا نسينا حتى جاء النائب فضل الله ليوجز بصدق حال النواب والوزراء....
فكيف سيتفقون على قانون انتخاب عادل وهم بأكثريتهم ساقطون في العدم يتّكلون على طوائفهم لتنصرهم وما طوائف لبنان بأفضل حال منهم، بل هم أو هي الطوائف علة العلل وأم الفساد وأبوه.....
شكرا أيها النائب الشاب حسن فضل الله ،وعسى أن يقتدي بك نواب آخرون ومن فريقك بالذات فليس جميعهم منزّهون...
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