هكذا ردّت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي على كلام زهرا...

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شرحت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي التطورات في ملف حقوقهم والرد على "حملة التجني الممنهجة على القطاع".واعتبرت الرابطة كلام النائب انطوان زهرا إهانة، مشيرة الى أنه "كان من المفترض على حضرة النائب أن يتقصى المعلومات من وزارة التربية والتعليم العالي، وأن لا يقع في مغالطات طالت أساتذة يمثلون شرف الوظيفة العامة وقدسيتها في مهنة شاقة وصعبة."ووضعت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي "هذا التهجم" في خانة الاستهداف لهذا القطاع، وفي هذا الاطار فندت بعض الأمور التي تناولها حضرة النائب وهي بحسب بيان الرابطة:1- لا صحة لما ذكره النائب بأن عدد الأساتذة الثانويين يوازي عدد الطلاب أو بالكاد لكل أستاذ خمسة طلاب.2- تقول إن أبناء الأساتذة لا يتعلمون في الثانويات الرسمية بل في المدارس الخاصة، وهذا دليل على عدم الثقة بالمؤسسة الرسمية. فيا حبذا لو تم مراجعة هذا الأمر والتدقيق به من قبلكم، لكنت وجدت أن غالبية الأساتذة ينقلون أبناءهم إلى الثانويات الرسمية عندما ينهون مرحلة التعليم الأساسي، إلا ما ندر منهم ولحالات خاصة.3- إذا كنت لا تفقه معنى التناقص في عدد ساعات التدريس، ما عليك إلا العودة إلى القوانين التي أقرها مجلسكم الكريم التي تجيز هذا التناقص والاستعاضة بأعمال لا صفية ضمن الثانوية، أما قولك بأن إنتاجية الأستاذ الثانوي في المؤسسات الخاصة أكبر وأفعل، فهذا افتراء.