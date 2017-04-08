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08 نيسان 2017
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الاشتباكات بمخيم عين الحلوة مستمرة من يوم الجمعة وبوتيرة عالية بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة بلال بدر المتشددة. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ عين_الحلوة_مِحمرّة

الاشتباكات بمخيم عين الحلوة مستمرة من يوم الجمعة وبوتيرة عالية بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة بلال بدر المتشددة. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ عين_الحلوة_مِحمرّة Lebanon, news ,lbci ,أخبار مستمرة,الحلوة,بمخيم,الاشتباكات,
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الاشتباكات بمخيم عين الحلوة مستمرة من يوم الجمعة وبوتيرة عالية بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة بلال بدر المتشددة. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ عين_الحلوة_مِحمرّة
 
 
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