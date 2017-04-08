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08 نيسان 2017
08/04/2017 09:48:00
الاشتباكات بمخيم عين الحلوة مستمرة من يوم الجمعة وبوتيرة عالية بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة بلال بدر المتشددة. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ عين_الحلوة_مِحمرّة
الاشتباكات بمخيم عين الحلوة مستمرة من يوم الجمعة وبوتيرة عالية بين القوة الفلسطينية المشتركة ومجموعة بلال بدر المتشددة. شاركونا آراءكم وتعليقاتكم على هاشتاغ عين_الحلوة_مِحمرّة
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LBCI News Lebanon
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