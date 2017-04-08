ابو الغيط يدعو الى وقف التصعيد في سوريا

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حذر الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط من "التصعيد الخطير" الذي تشهده سوريا بعد الضربة الاميركية على قاعدة جوية سورية اثر اتهام واشنطن النظام السوري بشن هجوم كيميائي في شمال غرب البلاد أوقع 87 قتيلا.وقال ابو الغيط في تصريحات لصحافيين ان "الجامعة العربية ترفض ان تسعى قوى اقليمية ودولية للتموضع السياسي على جثث أبناء سوريا او على حساب سيادتها ووحدة اراضيها".وأضاف "لذلك نطلب من الجميع التراجع عن هذا التصعيد الخطير الذي نرصده والذي يهدف الى تعظيم المكاسب السياسية دون اكتراث حقيقي بمعاناة الشعب الاعزل".