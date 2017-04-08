بالصورة - عثر على رسالة داخل زجاجة بعد 20 عامًا... إليكم مضمونها!

وضعت طفلة صغيرة تدعى سوزي هامبتون وتبلغ من العمر 10 أعوام رسالة داخل زجاجة في 25 آب/أغسطس من عام 1997 ورمتها في مياه جزيرة شيبي.

وطلبت سوزي من الشخص الذي يعثر على الرسالة أن يحاول التواصل معها. كما كتبت اسمها وعمرها والتاريخ الذي رمت فيه الزجاجة.

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لكن المفاجئ في الموضوع أنّه بعد مرور 20 عامًا، وصلت الزجاجة إلى شواطئ فليلاند، وهي جزيرة في شمال هولندا.

وعثر عليها بيتر سكابر الذي يأمل أن يجد سوزي.

وقال: "لا بد من أنّ سوزي أصبحت في الثلاثين من عمرها الآن وأتمنى أن تتذكر الرسالة التي وضعتها داخل الزجاجة.