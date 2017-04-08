بالصورة - ألين تقترع بفستانها الأبيض

نشرت صفحة "لهون وبس" على فيسبوك صورة ‏من انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وكتبت:

"المهندسة ألين فليحان إلا أن تقترع في انتخابات نقابة المهندسين اليوم..

فأتت قبل عقد قرانها وأدلت بصوتها لصالح لائحة نقابتي..".

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مع الاشارة الى أن لائحة نقابتي مدعومة من مجموعة بيروت مدينتي التي خاضت الانتخابات البلدية، وهي لائحة مستقلة بوجه لائحة مدعومة من تحالف الاحزاب السياسية.