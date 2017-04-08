بالصورة - ألين تقترع بفستانها الأبيض

نشرت صفحة "لهون وبس" على فيسبوك صورة من انتخابات نقابة المهندسين في بيروت وكتبت:
"المهندسة ألين فليحان إلا أن تقترع في انتخابات نقابة المهندسين اليوم..
فأتت قبل عقد قرانها وأدلت بصوتها لصالح لائحة نقابتي..".
مع الاشارة الى أن لائحة نقابتي مدعومة من مجموعة بيروت مدينتي التي خاضت الانتخابات البلدية، وهي لائحة مستقلة بوجه لائحة مدعومة من تحالف الاحزاب السياسية.
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