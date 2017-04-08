توقيف شخص بجرم محاولة تحرش بقاصر وابتزازه

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أعلنت المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة انه بتاريخ 6/4/2017 تقدمت احدى المواطنات بشكوى إلى فصيلة المريجة في وحدة الدرك الإقليمي، بعدما لاحظت تغيرا في حالة ابنها النفسية والمعنوية وفقدان مصاغ تابعة لها، وبوحه لها انه تعرض لمحاولة تحرش جنسي من قبل شخص يدعى (ح. ح. ، مواليد عام 1980) لديه محل في محلة المريجة، حيث اوهمه ان شخصاً قام بتصويرهما اثناء ذلك، وعمد الى ابتزازه لعدم نشر الفيديو عبرمواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع الفتى في خلال شهر ونصف الى تسليمه على 4 مراحل المصاغ التي تقدر قيمتها بحوالي 14 الف دولار اميركي، خفية عنوالدته.وعلى الفور، توجهت دورية من الفصيلة المذكورة الى المكان المشار اليه وتمكنت من توقيفه.واشارت الى أنه بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، كما تبين انه صرف ثمن كمية من الذهب على ملذاته الشخصية، فيما ضبطت المصاغ المتبقية.وتم تسليم المضبوطات للمدعية واودع الموقوف القضاء المختص بناء لاشارته.