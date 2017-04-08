مقدمة النشرة المسائية 08-04-2017

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انتهت المسرحية بين نواب ووزراء على مدى يومين ... غادر المسرحيون خشبة المسرح ، أُنزِلَت الستارة ، مشى كلٌّ في طريقه ، وغادر الحضور القاعة ... أُطفئت أنوار المسرح ، وبدأ الناس يحلمون بمئات ملايين الدولارات التي تطايرت في سماء المسرح ، في انتظار تحديد موعدٍ ثانٍ لعروضٍ ثانية للمسرحية التي عُرِضَت من دون إسم لكن الحضور هم الذين سموها " حوار الطرشان " لأن النواب تكلموا في اتجاه والوزراء تكلموا في اتجاه : لا لجنة تحقيق تشكَّلت ، ولا موعد لجلسة عامة ثانية تحدد ، جميعهم قالوا كلمتهم ومشوا ، فهل هذه هي الديموقراطية ؟انتهت المسرحية ليبدأ شيء آخر الاسبوع المقبل ... هو أسبوع الآلام ، وذروته دينيًا ، الجمعة العظيمة وسبت النور وأحد الفصح .في السياسة ، تبدأ الآلام بعد غد الاثنين حيث موعد جلسة مجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات النيابية ، صحيح ان لا جدول أعمال موزَّعًا لها ، لكن بندًا واحدًا هو نجمها ، والبند هو قانون الانتخابات ... الجلسة شبه حاسمة وشبه دقيقة في آن واحد ، فالتصويت فيها خيارٌ مطروح ، ورفض التصويت خيارٌ مطروح ، ولأن الامر كذلك ، فإن الغموض ما زال يحيط بمسار الجلسة وكيف ستنتهي . وبحسب انتهائها يُبنى على الشيئ مقتضاه نيابيًا ، فالرئيس نبيه بري لن ينتظر حتى السبت 15 نيسان ، كما لن ينتظر حتى الجمعة 14 نيسان لأنه يصادف يوم الجمعة العظيمة ، بل إن يوم الخميس 13 نيسان هو اليوم الأخير بالنسبة إليه في هامش التحرك ... وهكذا ، " إذا مش الاثنين الخميس " في لعبة اللوتو الانتخابية .قبل هذه الإستحقاقات ، إستحقاق دولي في حق حزب الله ... دوائر مجلس النواب الاميركي في صدد اعداد قانون بتشديد العقوبات على حزب الله ومنع الاموال عنه ، وتشمل العقوبات أيضًا حركة امل وكيانات قريبة منهما .