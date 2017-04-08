أخبار دولية 08 نيسان 2017 08/04/2017 12:53:42 لليوم الثاني...ردود الفعل على الغارة الاميركية تتوالى

الغارة الأميركية على القاعدة العسكرية في سوريا محط المواقف وردود الفعل

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LBCI News Lebanon

تفاصيل الضربة الاميركية ضد قاعدة عسكرية في سوريا كانت موضع بحث في اتصال هاتفي (غرافيكس) بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي هنأ ترامب على القرار هذا واصفا اياه بالشجاع ، وبانه يصب في مصلحة المنطقة والعالم. الإعلان