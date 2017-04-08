أخبار محلية
08 نيسان 2017
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هذه هي تداعيات مشروع قانون العقوبات ضد "حزب الله" و"امل"

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دوائر مجلس النواب الاميركي في صدد اعداد قانون بتشديد العقوبات على حزب الله ومنع الاموال عنه ، وتشمل العقوبات أيضًا حركة امل وكيانات قريبة منهما  .

الوزير السابق مروان خير الدين يتحدث للـLBCI  عن تداعيات مشروع هذا القانون.
 
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