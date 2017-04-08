هذه هي تداعيات مشروع قانون العقوبات ضد "حزب الله" و"امل"

دوائر مجلس النواب الاميركي في صدد اعداد قانون بتشديد العقوبات على حزب الله ومنع الاموال عنه ، وتشمل العقوبات أيضًا حركة امل وكيانات قريبة منهما .الوزير السابق مروان خير الدين يتحدث للـLBCI عن تداعيات مشروع هذا القانون.