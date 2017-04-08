أخبار محلية
08 نيسان 2017
08/04/2017 12:57:18
هذه هي تداعيات مشروع قانون العقوبات ضد "حزب الله" و"امل"
مروان خير الدين يتحدث للـLBCI
Lebanon, news ,lbci ,أخبار مروان خير الدين, اميركا, حزب الله, عقوبات,لبنان,مروان خير الدين يتحدث للـLBCI
LBCI News Lebanon
دوائر مجلس النواب الاميركي في صدد اعداد قانون بتشديد العقوبات على حزب الله ومنع الاموال عنه ، وتشمل العقوبات أيضًا حركة امل وكيانات قريبة منهما .
الوزير السابق مروان خير الدين يتحدث للـLBCI عن تداعيات مشروع هذا القانون.
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار محلية
لبنان
عقوبات
حزب الله
اميركا
مروان خير الدين
إقرأ أيضاً