أخبار دولية
08 نيسان 2017
Back

حريق يودي بـ 13 شخصا في غرب اليمن

يشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية Lebanon, news ,lbci ,أخبار حوثيون, حريق ,اليمن ,يشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية
episodes
حريق يودي بـ 13 شخصا في غرب اليمن

قضى 13 شخصا حرقا وأصيب 26 بحروق إثر اشتعال حريق السبت في موقع أنبوب للنفط تجمع عنده عشرات لجمع الوقود في الحديدة في غرب اليمن، بحسب حصيلة جديدة افاد بها مسؤول حكومي.

 

  وقال المسؤول في الحكومة المعترف بها لوكالة فرانس برس ان "حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في جوار أنبوب نفطي فجرته ميليشيات الحوثي ارتفعت الى 13 قتيلا و26 مصابا وفقدان ثمانية اشخاص واحتراق عشر سيارات".

     

وكان مجهولون فجروا الجمعة أنبوب النفط الممتد من مأرب الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة المعترف بها، الى منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

الإعلان
إقرأ أيضاً