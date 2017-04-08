حريق يودي بـ 13 شخصا في غرب اليمن

قضى 13 شخصا حرقا وأصيب 26 بحروق إثر اشتعال حريق السبت في موقع أنبوب للنفط تجمع عنده عشرات لجمع الوقود في الحديدة في غرب اليمن، بحسب حصيلة جديدة افاد بها مسؤول حكومي.

وقال المسؤول في الحكومة المعترف بها لوكالة فرانس برس ان "حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في جوار أنبوب نفطي فجرته ميليشيات الحوثي ارتفعت الى 13 قتيلا و26 مصابا وفقدان ثمانية اشخاص واحتراق عشر سيارات".

وكان مجهولون فجروا الجمعة أنبوب النفط الممتد من مأرب الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة المعترف بها، الى منطقة رأس عيسى في محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.