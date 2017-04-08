ماروني لـ"الانباء": ما تشهده ساحة النجمة والسرايا الحكومي "ضحك على الدقون"

رأى عضو كتلة الكتائب النائب ايلي ماروني ان قانون الانتخاب سيبقى الغائب الأكبر عن النظام اللبناني ما دام القرار السياسي بشأنه مغيبا، وما دام مبدأ المحاصصة الزعماتية والحزبية والفئوية هو المنطلق الرئيسي لكل نقاش واقتراح حول شكل القانون وكيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، معتبرا بالتالي ان ما تشهده كل من ساحة النجمة والسرايا الحكومي من مداولات حول قانون الانتخاب، وما نسمعه من مواقف الغيرة على حق اللبنانيين بالتمثيل العادل والصحيح هو "ضحك على الدقون" وعملية تقاسم للدولة والسلطة.

الإعلان

ولفت ماروني في تصريح لـ "الأنباء" الى ان في لبنان اليوم ليس فقط رئيس جمهورية قوي إنما ايضا رئيس حكومة قوي ورئيس مجلس نواب قوي وباستطاعتهم بالتالي ان يضربوا بيد من حديد لانتشال قانون الانتخاب من مستنقع المحاصصات ومعه المجلس النيابي من دوامة التمديد.