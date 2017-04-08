مقتل جندي أميركي خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان

تبنى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من الهجمات في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة

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LBCI News Lebanon

قُتل جندي أميركي السبت خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في شرق أفغانستان، وفق ما أعلن متحدث باسم عملية الحلف الأطلسي "الدعم الثابت" (ريزوليوت سابورت).

وكتب الكابتن بيل سالفن على تويتر "قُتل جندي أميركي في المعركة خلال عمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية - فرع خراسان (اسم الفرع المحلي للتنظيم) في أفغانستان".

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وأشار إلى أن "الجندي أصيب بجروح قاتلة مساء السبت خلال عملية في إقليم ننغرهار" شرق أفغانستان، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وينشط جهاديو تنظيم الدولة الإسلامية في ولاية ننغرهار الحدودية مع باكستان. وأقام التنظيم المتطرف قواعد فيها منذ بداية 2015. ومنذ آبالماضي شنت القوات الأميركية ضربات جوية عدة ضد معاقل الجهاديين هناك.



وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية العديد من الهجمات في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة.



