تيلرسون يعتبر أن "أولى الاولويات" في سوريا هي "هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"

سوريا من أولويات اميركا...

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LBCI News Lebanon

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون السبت أن "الأولوية الأولى (للولايات المتحدة في سوريا) هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية" حتى قبل أن يتحقق الاستقرار في البلاد.

وقال تيلرسون عبر شبكة "سي بي إس" التلفزيونية، إن التغلّب على تنظيم الدولة الإسلامية واستئصال "الخلافة" التي أعلنها سيقضيان على تهديد لا يطاول الولايات المتحدة فحسب بل يطاول "الاستقرار في المنطقة بكاملها".

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وأضاف تيلرسون "من المهم أن تبقى أولوياتنا واضحة. ونحن نظنّ أن أولى الأولويات هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية"، لافتا الى ان بمجرد الحدّ من تهديد تنظيم الدولة الإسلامية أو القضاء عليه، أظن أنه يمكننا وقتها تحويل اهتمامنا في شكل مباشر نحو تحقيق الاستقرار في سوريا.

سفيرة أميركا بالأمم المتحدة: إزاحة الأسد أولوية

أكدت نيكي هيلي السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة أن تغيير النظام في سوريا هي إحدى أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت هيلي في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) إن أولويات واشنطن هي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت هيلي "لا نرى سوريا سلمية مع وجود الأسد".