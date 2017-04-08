حاملة طائرات أميركية تتجه مع أسطولها نحو شبه الجزيرة الكورية

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تتّجه حاملة طائرات أميركية مع أسطولها نحو شبه الجزيرة الكورية، حسبما أكد المتحدث باسم القيادة الأميركية في المحيط الهادئ، متحدثاً عن التهديد النووي الذي تُمثّله كوريا الشماليّة.وقال ديف بنهام لوكالة فرانس برس "لقد أمرت القيادة الأميركية في المحيط الهادئ مجموعة كارل فنسون القتالية بأن تكون تحت التصرف وموجودة في غرب المحيط الهادئ، وذلك كإجراء احتياطي".وأوضح أنّ "التهديد الأول في المنطقة لا يزال كوريا الشمالية، وذلك بسبب برنامجها الصاروخي غير المسؤول والمزعزع للاستقرار والمتهوّر ومواصلتها (الأبحاث) بغية امتلاك أسلحة نووية".