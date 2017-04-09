طقس ربيعي ودافئ في الأيام المقبلة

كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟

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LBCI News Lebanon

يستمر الطقس الربيعي معتدل الحرارة والمتقلب احيانا اليوم، فيما تبقى درجات الحرارة مريحة على السواحل ومائلة الى البرودة على الجبال، مع احتمال كتل هوائية حارة منتصف الاسبوع المقبل وعودة الامطار مساء الاربعاء.

▪ الأحد ٩ نيسان: طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار خفيفة ومتفرقة صباحا. استقرار بدرجات الحرارة على ان تتراوح بين ١٣ و٢١ درجة على الساحل ومائلة الى البرودة على الجبال مع تكون الضباب. اما الرياح فستكون معتدلة عموماً (٣٠ الى ٤٠كم/س) على ان تنشط شمال البلاد وفي الداخل.

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▪ الاثنين ١٠ نيسان: طقس ربيعي معتدل مع تكوّن أجواء غائمة جزئيا بسحب مرتفعة ومع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على السواحل من ١١ الى ٢٢ درجة.

▪ الثلاثاء ١١ نيسان: طقس ربيعي دافئ مع تكوّن أجواء غائمة جزئيا بسحب مرتفعة ومتوسطة ومع ارتفاع بدرجات الحرارة على السواحل من ١٤ الى ٢٦ درجة.