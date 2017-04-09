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09 نيسان 2017
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الشهابي في تسجيل صوتي: على حركة "فتح" التعاون لوقف الإشتباك في مخيم عين الحلوة وبلال بدر مستعد للتعاون وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه

الشهابي في تسجيل صوتي: على حركة "فتح" التعاون لوقف الإشتباك في مخيم عين الحلوة وبلال بدر مستعد للتعاون وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه Lebanon, news ,lbci ,أخبار صوتي,تسجيل,الشهابي,
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الشهابي في تسجيل صوتي: على حركة &quot;فتح&quot; التعاون لوقف الإشتباك في مخيم عين الحلوة وبلال بدر مستعد للتعاون وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه
 
 
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