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09 نيسان 2017
09/04/2017 02:37:31
الشهابي في تسجيل صوتي: على حركة "فتح" التعاون لوقف الإشتباك في مخيم عين الحلوة وبلال بدر مستعد للتعاون وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه
الشهابي في تسجيل صوتي: على حركة "فتح" التعاون لوقف الإشتباك في مخيم عين الحلوة وبلال بدر مستعد للتعاون وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه
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LBCI News Lebanon
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