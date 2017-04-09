بالصور: ما قصة أنجلينا جولي والعمليات التجميلية الفاشلة؟

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تدوال رواد مواقع التوصل الاجتماعي، صوراً لشابة قيل إنّها للنجمة العالمية أنجلينا جولي بعد خضوعها لعمليات تجميلية كانت نتيجتها فاشلة.ولكن الحقيقة أنّ هذه الصور لسيدة تُدعى ميليسا بيزن (34 عاماً) من ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركيّة.واللافت أنّ ميليسا أمّ لطفلين، تعلم جيداً أنّ تشبه النجمة جولي بشكل كبير.فقد قالت في حديث صحفي إنّها تجد الأمر طريفاً فأنجلينا بالنسبة إليها أيقونة وتعتبر أنّه من الجنون مقارتنها بها.وأضافت ميليسا إن شخصيتها تختلف كثيراً عن شخصية النجمة الهوليودية.شاهدوا الصور واحكموا بأنفسكم: