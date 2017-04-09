أخبار فنية
09 نيسان 2017
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بالصور: ما قصة أنجلينا جولي والعمليات التجميلية الفاشلة؟

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بالصور: ما قصة أنجلينا جولي والعمليات التجميلية الفاشلة؟
تدوال رواد مواقع التوصل الاجتماعي، صوراً لشابة قيل إنّها للنجمة العالمية أنجلينا جولي بعد خضوعها لعمليات تجميلية كانت نتيجتها فاشلة.

ولكن الحقيقة أنّ هذه الصور لسيدة تُدعى ميليسا بيزن (34 عاماً) من ويسكونسن في الولايات المتحدة الأميركيّة.

واللافت أنّ ميليسا أمّ لطفلين، تعلم جيداً أنّ تشبه النجمة جولي بشكل كبير.
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فقد قالت في حديث صحفي إنّها تجد الأمر طريفاً فأنجلينا بالنسبة إليها أيقونة وتعتبر أنّه من الجنون مقارتنها بها.

وأضافت ميليسا إن شخصيتها تختلف كثيراً عن شخصية النجمة الهوليودية.

شاهدوا الصور واحكموا بأنفسكم:

ميليسا بيزن:
Melissa Baizen says that she is overwhelmed by the attention she receives from strangers who mistake her for Angelina Jolie 
Melissa says she was always critical of her looks but the comparison to the Hollywood star has helped to boost her confidence 
أنجلينا جولي:
The real Angelina Jolie who shares the same shapely lips and high cheek bones as Melissa

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