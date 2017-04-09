أمن وقضاء
09 نيسان 2017
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اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية للبحث في وضع عين الحلوة الامني

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اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية للبحث في وضع عين الحلوة الامني
يعقد اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة لتحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حضور كافة القوى الفلسطينية، في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويخصص للبحث في وضع عين الحلوة الامني. 
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