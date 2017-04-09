أمن وقضاء
09 نيسان 2017
09/04/2017 03:25:50
اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية للبحث في وضع عين الحلوة الامني
اجتماع امني في مخيم عين الحلوة
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LBCI News Lebanon
يعقد اجتماع موسع للقيادة السياسية الفلسطينية الموحدة لتحالف فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، في حضور كافة القوى الفلسطينية، في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ويخصص للبحث في وضع عين الحلوة الامني.
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