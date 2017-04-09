في أحد الشعانين...قداديس تجمع الموارنة والارثوذكس والكاثوليك

قداس احد الشعانين في بكركي

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LBCI News Lebanon

دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السياسيين والمسؤولين المدنيين ونواب الأمة ووزراء الحكومة ليتصالحوا مع واجبهم الذي تمليه عليهم نوعية مسؤوليتهم؛ وليتصالحوا مع السياسة التي هي القرارات الإجرائية المسؤولة وتعزيز الإدارة الكفوءة.

ودعا الراعي خلال عظة أحد الشعانين إلى المصالحة مع الشعب واحترام حاجاته وإعطاء قيمة لصوته في الإنتخابات النيابية وفي حق المحاسبة بقانون جديد للانتخابات.

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وترأس الراعي قداس أحد الشعانين على مذبح الكنيسة الخارجية للصرح "كابيلا القيامة"، عاونه فيه المطارنة حنا علوان، بولس الصياح وعاد ابي كرم، بمشاركة لفيف من المطارنة والكهنة، في حضور النائب فادي حبيش، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وحشد من المؤمنين.

وفي كاتدرائية القديس جاورجيوس, قداس لمناسبة أحد الشعانين ترأسه متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة.

الى ذلك، بدأ احد الشعانين في ضهور الشوير بالقداديس لتنطلق بعدها مسيرات ثلاث التقت بمسيرة كنسيّة موحّدة وذلك على وقع النشيد الشعبي " وحّدنا العيد" من تأليف وتلحين فريد وماهر الصباغ.