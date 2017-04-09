بالصور - الارهاب يضرب أقباط مصر في أحد الشعانين... وسقوط عشرات القتلى

انفجار في مصر...

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LBCI News Lebanon

قتل أكثر من 21 شخصا وجرح 59 آخرون في انفجار وقع داخل كنيسة مار جرجس في طنطا شمال مصر أثناء قداس أحد الشعانين، في محصلة رسمية عن وزارة الصحة المصرية.

وفور وقوع الإنفجار، أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من مصابي تفجير طنطا.

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الى ذلك، أكد جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أنه سيتم صرف تعويضات لأسر ضحايا انفجار كنيسة مار جرجس بـ10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفي و5 آلاف جنيه للمصابين.

ويأتي الانفجار قبل عشرة ايام من زيارة سيقوم بها بابا الفاتيكان لمصر في 28 و29 نيسان.