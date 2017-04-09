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09 نيسان 2017
09/04/2017 04:04:04
مصادر أمنية مصرية: مقتل أكثر من 4 أشخاص وإصابة 20 في الانفجار الذي استهدف كنيسة مار جرجس في طنطا
مصادر أمنية مصرية: مقتل أكثر من 4 أشخاص وإصابة 20 في الانفجار الذي استهدف كنيسة مار جرجس في طنطا
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LBCI News Lebanon
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