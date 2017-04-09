آخر الأخبار
09 نيسان 2017
09/04/2017 04:35:46
التحكم المروري: قطع الطرقات المؤدية الى ساحة ساسين الاشرفية كافة وتحويل السير الى الطرقات الفرعية بسبب احتفال بمناسبة احد الشعانين
التحكم المروري: قطع الطرقات المؤدية الى ساحة ساسين الاشرفية كافة وتحويل السير الى الطرقات الفرعية بسبب احتفال بمناسبة احد الشعانين
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المؤدية,الطرقات,المروري,التحكم,
LBCI News Lebanon
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
الإعلان
آخر الأخبار
إقرأ أيضاً