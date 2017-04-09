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09 نيسان 2017
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الأسد: واشنطن فشلت بتحقيق هدفها الذي أرادته عبر الهجوم الأميركي والشعب والجيش في سوريا مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية

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الأسد: واشنطن فشلت بتحقيق هدفها الذي أرادته عبر الهجوم الأميركي والشعب والجيش في سوريا مصممان على سحق الإرهاب في كل بقعة من الأراضي السورية
 
 
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