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09 نيسان 2017
09/04/2017 05:30:47
السيسي أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من جرحى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا
السيسي أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من جرحى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا
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LBCI News Lebanon
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