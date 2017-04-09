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09 نيسان 2017
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السيسي أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من جرحى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا

السيسي أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من جرحى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا Lebanon, news ,lbci ,أخبار القوات,مستشفيات,بفتح,السيسي,
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السيسي أمر بفتح مستشفيات القوات المسلحة كافة أمام الحالات الحرجة من جرحى تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا
 
 
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