حزب الله: المجموعات الإرهابية تعمل على تهجير المسيحيين من سيناء

الحريري معزيا السيسي بضحايا انفجار طنطا: هذا الإرهاب هو اعتداء على قيم كل الأديان

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LBCI News Lebanon

دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الجريمتين الارهابيتين اللتين استهدفتا كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا المصرية، والكنيسة المرقسية في منطقة المنشية في الاسكندرية. وأبرق عون الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستنكرا ومعزيا بالضحايا الذين سقطوا في التفجيرين، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى، قائلا:"إن لبنان يقف متضامنا معكم في مواجهة الارهاب وكل ما يهدف إلى زعزعة امن بلادكم الشقيق". كما أبرق عون إلى باب الأقباط تواضروس الثاني، مدينا جريمتي التفجير.

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كذلك، توّجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتعزية للسيسي وبابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والشعب المصري.

وفي سلسلة تغريدات عبر تويتر، قال الحريري "أكرر ان هذا الإرهاب لا دين له بل هو اعتداء على قيم كل الأديان بدءا بديننا الاسلامي الحنيف".

من جهته، علق رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل على الانفجار وقال عبر "تويتر": "يضطهدونكم من أجل إيمانكم فليكن دخول المسيح الى أورشليم خلاصا لمعاناتكم".

ورأى رئيس اللقاء الديمقراطي وليد جنبلاط ان "هناك من يريد ضرب مصر داخليا ومحاصرتها خارجيا"، ميشرا الى ان التضامن مع مصر ومساعدتها اكثر من ضرورة في هذا الظرف.

كما دان حزب الله في بيان "الجرائم البشعة التي ارتكبها داعش في مصر"، متقدما بأحر التعازي من أهالي الضحايا، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.

وشدد الحزب على ان "استهداف المؤمنين في كنائسهم صباح العيد هو تجسيد للهمجية بكل معانيها، ودليل على فقدان هذه المجموعات الإرهابية لأي ملامح إنسانية". ولفت الحزب الى ان "هذه الجرائم تأتي في سياق العمل لتهجير المسيحيين من سيناء ومن غيرها من المناطق في مصر وسوريا والعراق ولبنان ويفتح باب الفتنة والتقسيم الطائفي والعرقي لمصلحة العدو الصهيوني".