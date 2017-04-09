شعنينة مصر...كنيستان يضربهما الارهاب والبابا ينجو

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مضرجا بالدماء حلّ أحد الشعانين على المصريين...وبدل أن يحملوا سعف النخل حمّلوا نعوشا الى المستشفيات....كنيستان ضربهما الارهاب, اعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيرهما.الانفجار الاول وقع داخل كنيسة مار جرجس في مدينة طنطا ما أدى الى سقوط حوالي ثلاثين شخصا وتسعة وستين جريحا.شهود عيان كشفوا لوسائل اعلام مصرية أن شخصا يتراوح عمره بين 30 و35 عاما كان يرتدي سترة بنية اللون وربطة عنق وحذاءً أسود تقدم من الخلف حتى الصف الأول في الكنيسة وفور وصوله، ضغط على الحزام الناسف مفجرا نفسه . وقد تحفظت قوات الأمن على جثة الإرهابي مفجر الكنيسة.أما موقع اليوم السابع فأفاد انه جرى القبض على شخصين في محيط الكنيسة يشتبه في تورطهما بالتفجير, كما فكك خبراء المتفجرات قنبلة في محيط مسجد سيدي عبد الرحيم في مدينة طنطا.أما الانفجار الثاني, فإستهدف مباشرة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الأقباط الأرثوذكس. الانفجار وقع أمام الكاتدرائية المرقسية في مدينة الإسكندرية الساحلية ما ادى الى سقوط أحد عشر قتيلاً بينهم ثلاثة من رجال الشرطة واربعين جريحا.وبحسب الشرطة المصرية فان الانتحاري حاول اقتحام الكاتدرائية بحزام ناسف لكن قوات الشرطة المكلفة بتأمينها تصدت له, وقد نشرت وسائل الإعلام المصرية صورة الضابط المصري الذي توفي إثر تصديه وطاقم الحراسة للانتحاري, مفديا بجسده عشرات المصلين..بابا الأقباط الأرثوذكس نجا من التفجير وهو كان متواجدا داخل الكاتدرائية لرئاسة الصلوات لكنه لم يصب بسوء.أحد الشعانين الذي مر قاسيا على مصر, أعلنت على اثره القاهرة الحداد لثلاثة أيام.