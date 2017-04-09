بري: هل المطلوب إبقاء اكبر المخيمات الفلسطينية جرحا نازفا في غير موقعه؟

الإعلان

علق رئيس مجلس النواب نبيه بري على الحوادث التي يشهدها مخيم عين الحلوة بالقول:"رهاننا كان وسيبقى دائما على وعي القيادات الفلسطينية والشعب الفلسطيني وقدرتهم على تفويت الفرصة واجهاض المحاولات كافة التي تريد اغراق المخيمات الفلسطينية وفي مقدمها مخيم عين الحلوة في اتون الاقتتال الداخلي والفتنة المستمرة والتي لا مستفيد منها سوى اسرائيل. اما آن الأوان ان يدرك الجميع ان من كانت اسرائيل عدوه فهي عدو كاف".وختم بري: "من اجل البقية الباقية من قضية فلسطين ومن اجل وميض الأمل الذي اعاد الشهيد باسل الأعرج وسائر شهداء الإنتفاضة اضاءته في هذا الزمن الحالك من تاريخ امتنا العربية التي ضلت الطريق عن فلسطين، الجميع مدعو للانتصار لفلسطين من خلال مساعدة الفلسطينيين على تصليب وحدتهم وليس العكس".وسأل بري: هل المطلوب ابقاء اكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحا ينزف دما في غير موقعه ليحجب الرؤيا عما يحاك في الغرف السوداء من مشاريع ومخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة آخر حقوق الشعب الفلسطيني وهو حقه بالعودة الى ارضه التي اخرج منها بغير حق واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف؟