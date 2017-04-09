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09 نيسان 2017
09/04/2017 07:21:05
وسائل اعلام مصرية: مقتل ضابط في الشرطة أثناء محاولته القبض على انتحاري بتفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية
وسائل اعلام مصرية: مقتل ضابط في الشرطة أثناء محاولته القبض على انتحاري بتفجير الكنيسة المرقسية في الإسكندرية
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LBCI News Lebanon
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