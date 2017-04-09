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09 نيسان 2017
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سامي الجميل تعليقا على انفجاري مصر: يضطهدونكم من أجل إيمانكم فليكن دخول المسيح الى أورشليم خلاصا لمعاناتكم

سامي الجميل تعليقا على انفجاري مصر: يضطهدونكم من أجل إيمانكم فليكن دخول المسيح الى أورشليم خلاصا لمعاناتكم Lebanon, news ,lbci ,أخبار انفجاري,تعليقا,الجميل,سامي,
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سامي الجميل تعليقا على انفجاري مصر: يضطهدونكم من أجل إيمانكم فليكن دخول المسيح الى أورشليم خلاصا لمعاناتكم
 
 
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