بريطانيا: روسيا مسؤولة "بالوكالة" عن هجوم خان شيخون

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أكدا في اتصال هاتفي أن الضربات الأميركية في سوريا غير جائزة وتمثل خرقا للقانون الدولي.
وطالب الرئيسان بإجراء تحقيق موضوعي في الواقعة التي تضمنت استخدام أسلحة كيميائية في إدلب بسوريا، ولفتا الى إنهما مستعدان لتعميق التعاون لمكافحة الإرهاب.
وكان مركز للقيادة المشتركة يضم روسيا وإيران وتحالفا لجماعات مسلحة ويدعم الرئيس السوري بشار الأسد قد رأى ان الضربة الأميركية تجاوزت "الخطوط الحمراء".
وأضاف المركز في بيان نشره الإعلام الحربي التابع له أنه سيرد من الآن فصاعدا على أي عدوان وسيرفع مستوى دعمه للأسد.
وزير الدفاع البريطاني: روسيا مسؤولة "بالوكالة" عن هجوم خان شيخون
بالمقابل، اتهم وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون روسيا بانها مسؤولة "بالوكالة" عن هجوم خان شيخون.
وكتب فالون في مقالة نشرتها صحيفة صنداي تايمز: "روسيا هي الداعم الرئيسي للأسد، وهي مسؤولة بالوكالة عن مقتل كل مدني الاسبوع الماضي". وأضاف: "اذا ارادت روسيا ان تعفي نفسها من المسؤولية عن اي هجمات مستقبلية، على فلاديمير بوتين ان يفي الالتزامات بالتخلص من ترسانة أسلحة الاسد الكيميائية بشكل نهائي، وان ينخرط بشكل كامل في جهود الامم المتحدة للسلام".