بريطانيا: روسيا مسؤولة "بالوكالة" عن هجوم خان شيخون

روسيا وايران: الضربة الأميركية تجاوزت الخطوط الحمراء

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LBCI News Lebanon

أعلن الكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني أكدا في اتصال هاتفي أن الضربات الأميركية في سوريا غير جائزة وتمثل خرقا للقانون الدولي . وطالب الرئيسان بإجراء تحقيق موضوعي في الواقعة التي تضمنت استخدام أسلحة كيميائية في إدلب بسوريا، ولفتا الى إنهما مستعدان لتعميق التعاون لمكافحة الإرهاب.

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وكان مركز للقيادة المشتركة يضم روسيا وإيران وتحالفا لجماعات مسلحة ويدعم الرئيس السوري بشار الأسد قد رأى ​ان الضربة الأميركية تجاوزت "الخطوط الحمراء".

وأضاف المركز في بيان نشره الإعلام الحربي التابع له أنه سيرد من الآن فصاعدا على أي‭‭ ‬‬عدوان وسيرفع مستوى دعمه للأسد.