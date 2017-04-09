منزل يتحول إلى متحف في عيدمون العكارية

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عندما تصل الى مدخل داره، تشعر وكأنك في متحف لوفرة ما تلتقطه عيناك من تحف وأحجار الرحى السوداء الضخمة وجرون الكبة المتعددة وتماثيل واعمدة المنازل العتيقة ونقوش واوان قروية كالدست والجاروش القديم العهد.هو محمد خضر الحاج الذي أمضى اكثر من اربعين عاما يجمع تحفاً في منزله في عيدمون-عكار محولا صالونه الى معرض دائم يضم أيضا اسلحة حربية و بنادق فرنسية، و في جناح آخر جمع محمد الكريستال والنقود والعملات النادرة وخزانة فيها مسابح من أحجار كريمة.