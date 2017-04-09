في غزة...مركز يحاول الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من الشلل

مركز للشلل الدماغي والإعاقات المتعددة

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LBCI News Lebanon

مركز للشلل الدماغي والإعاقات المتعددة.

هناك يعاني 6000 شخص من حالات الشلل.

يحاول المعالجون المتخصصون مساعدتهم قدر الامكان.. ولا يقتر عمل المركز على مساعدة الاطفال الذين يعانون من مشكل دماغية, و انما هو يعتني أيضا بالمسنين ذوي الأمراض المزمنة.