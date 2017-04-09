أخبار دولية
09 نيسان 2017
09/04/2017 08:48:44
في غزة...مركز يحاول الاهتمام بالأشخاص الذين يعانون من الشلل
مركز للشلل الدماغي والإعاقات المتعددة
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LBCI News Lebanon
مركز للشلل الدماغي والإعاقات المتعددة.
هناك يعاني 6000 شخص من حالات الشلل.
يحاول المعالجون المتخصصون مساعدتهم قدر الامكان.. ولا يقتر عمل المركز على مساعدة الاطفال الذين يعانون من مشكل دماغية, و انما هو يعتني أيضا بالمسنين ذوي الأمراض المزمنة.
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