أحذية 3D جديدة...

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Futurecraft 4D هو الحذاء الرياضي الجديد الذي أطبقته شركة Adidas, وهو مكون من نعل مطبوع بالاعتماد على تقنية ثلاثي الأبعاد 3D .ويتجه الصانع الألماني لاستعمال الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنتاج أحذية رياضية مستقبلية، وذلك بالتعاون مع شركة Carbonكما أن نعل حذاء Futurecraft 4D جرى توليده بناء على 17 عاماً من تشغيل البيانات، وتم خلقه باستعمال Digital Light Synthesis، وهي عملية سوبر مستقبلية، تستعمل الإسقاط الضوئي الرقمي والمواد الصمغية إرتنج السائلة، كي تتجاوز حدود الماضي، وتفتح حقبة جديدة في التصميم والتصنيع.وتخطط الشركة لإطلاق 300 زوج من الحذاء الرياضي Futurecraft 4D في شهر نيسان الحالي، لبعض الشخصيات القريبة من الشركة، و5 آلاف زوج لتجارة التجزئة في خريف وشتاء 2017، كما أنها تخطط لخلق أكثر من 100 ألف زوج بحلول نهاية العام 2018.