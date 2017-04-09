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09 نيسان 2017
09/04/2017 09:57:18
التفجيران الدمويان لداعش بأحد الشعنينة بمصر حولو العيد لنكبة واكدوا انو الفاتورة يلي عم يدفعها الاقباط كبيرة ومن هون كان الهاشتاغ شمعة_الأقباط شاركونا أراءكم على كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالـ LBCI
التفجيران الدمويان لداعش بأحد الشعنينة بمصر حولو العيد لنكبة واكدوا انو الفاتورة يلي عم يدفعها الاقباط كبيرة ومن هون كان الهاشتاغ شمعة_الأقباط شاركونا أراءكم على كل منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالـ LBCI
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LBCI News Lebanon
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