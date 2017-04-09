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09 نيسان 2017
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جنبلاط عبر "تويتر": من الواضح ان هناك من يريد ضرب مصر داخليا ومحاصرتها خارجيا والتضامن مع مصر ومساعدتها اكثر من ضرورة في هذا الظرف

جنبلاط عبر "تويتر": من الواضح ان هناك من يريد ضرب مصر داخليا ومحاصرتها خارجيا والتضامن مع مصر ومساعدتها اكثر من ضرورة في هذا الظرف Lebanon, news ,lbci ,أخبار quot,تويتر,quot,جنبلاط,
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جنبلاط عبر &quot;تويتر&quot;: من الواضح ان هناك من يريد ضرب مصر داخليا ومحاصرتها خارجيا والتضامن مع مصر ومساعدتها اكثر من ضرورة في هذا الظرف
 
 
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