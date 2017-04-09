أمن وقضاء
09 نيسان 2017
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بلال بدر: مستعد للخروج من حي الطيري والاختفاء عن الانظار

بلال بدر للفصائل الفلسطينية: مستعد للخروج من حي الطيري والاختفاء عن الانظار وأرفض تسليم نفسي للقوة الامنية المشتركة Lebanon, news ,lbci ,أخبار بلال بدر,عين الحلوة,بلال بدر للفصائل الفلسطينية: مستعد للخروج من حي الطيري والاختفاء عن الانظار وأرفض تسليم نفسي للقوة الامنية المشتركة
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بلال بدر: مستعد للخروج من حي الطيري والاختفاء عن الانظار
 

التقى موفدا القوى الاسلامية هيثم الشعبي ورامي ورد بلال بدر في حي الطيرة بمخيم عين الحلوة، حيث رد الاخير على قرارت القيادة السياسية الفلسطينية.

وأكد بدر قبوله انتشار القوة المشتركة في شوارع حي الطيرة كلها، لافتا الى الا مانع لديه من مشاركة اي عنصر من الفصائل، بعدما كان مشترطا الانتشار في نقطة محددة، بمشاركة عناصر من حماس وانصار الله والعصبة.

وشدد بدر على رفضه تسليم نفسه وجماعته، واعدا انه سينسحب ويختفي عن الانظار.

وكان وفد القوى الاسلامية قد نقل هذه الردود، إلى قيادة حركة "فتح" و"الفصائل الفلسطينية"، التي وعدت بدراستها واعطاء الرد عليها.

 
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وقف إطلاق النار في عين الحلوة

وسجل توقف لاطلاق النار في مخيم عين الحلوة، في ما تقوم القيادة السياسية الفلسطينية الموحدة، بمراجعة ردود بلال بدر على الاقتراحات التي أبلغته بها.

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