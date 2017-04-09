شعنينة النازحين الى لبنان...سوف نبقى هنا

مايكل الطفل العراقي النازح الى لبنان مصر على الاحتفال بالعيد على الرغم من المرض.
أهي نعمة أم نقمة الإحتفال باحد الشعانين و أنت مهجر من بلدك بسبب الحرب...
اللاجئون السوريون و العراقيون الى لبنان وعلى الرغم من المآسي التي يعيشونها في الأوضاع الراهنة ما زالوا يحتفلون بأحد الشعانين في الكنائس اللبنانية...
احتفالات تتنازع فيها الفرحة بالأمان مع غصة التهجير.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية