تقارير نشرة الاخبار
09 نيسان 2017
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شعنينة النازحين الى لبنان...سوف نبقى هنا

شعنينة النازحين الى لبنان... Lebanon, news ,lbci ,أخبار سوريا, لبنان,العراق,شعنينة النازحين الى لبنان...
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مايكل الطفل العراقي النازح الى لبنان مصر على الاحتفال بالعيد على الرغم من المرض. 
أهي نعمة أم نقمة الإحتفال باحد الشعانين و أنت مهجر من بلدك بسبب الحرب...
اللاجئون السوريون و العراقيون الى لبنان وعلى الرغم من المآسي التي يعيشونها في الأوضاع الراهنة ما زالوا يحتفلون بأحد الشعانين في الكنائس اللبنانية...
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احتفالات تتنازع فيها الفرحة بالأمان مع غصة التهجير.
 
 
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