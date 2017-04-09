شعنينة النازحين الى لبنان...سوف نبقى هنا

شعنينة النازحين الى لبنان...

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LBCI News Lebanon

مايكل الطفل العراقي النازح الى لبنان مصر على الاحتفال بالعيد على الرغم من المرض.

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أهي نعمة أم نقمة الإحتفال باحد الشعانين و أنت مهجر من بلدك بسبب الحرب...اللاجئون السوريون و العراقيون الى لبنان وعلى الرغم من المآسي التي يعيشونها في الأوضاع الراهنة ما زالوا يحتفلون بأحد الشعانين في الكنائس اللبنانية...احتفالات تتنازع فيها الفرحة بالأمان مع غصة التهجير.