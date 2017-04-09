في انتخابات المهندسين قلوب مليانة...تحالف التيار القوات ليس بخير

إنتخابات نقابة المهندسين

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LBCI News Lebanon

أثبتت إنتخابات نقابة المهندسين في بيروت التي خسر فيها مرشح التيار الوطني الحر الى مركز نقيب بول نجم، أن تفاهم التيار والقوات اللبنانية ليس بألف خير، ويمرّ بمرحلة سيئة جداً. خسارة نجم أمام مرشح لائحة نقابتي جاد تابت على فارق واحد وعشرين صوتا فقط، أعادت العونيين والقواتيين الى زمن حروب الإلغاء، ولكن هذه المرة عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

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وضمن إطار إتهام العونيين لمهندسي القوات بتشطيب نجم، علقت ندين حداد عبر الفايسبوك شطبو الصليب، وقفت عالنقيب، أوعا من غدر خيك. من جهتها غردت صونيا عبر تويتر، قال منزعل ليش المسيحية ما عندن حقوق إذا خيي وطعني مش عتبي عالغريب. أما عون كومندر فكتب عبتنا كتير كبير عالقوات ولازم تطون بدل أوعا خيك وعّي خيك حتى ما ترتد علين بكرا بالإنتخابات النيابية.